100 شركة عالمية تنوي مغادرة إيران بعد العقوبات الأمريكية

قالت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، الثلاثاء، إن نحو 100 شركة عالمية تنوي مغادرة إيران بعد العقوبات التي فرضتها أمريكا مؤخرا على طهران.

وقال مسؤول إداري كبير بوزارة الخارجية الأمريكية للشبكة إن “نحو 100 شركة دولية أعلنت نيتها مغادرة السوق الإيرانية”.

وأضاف المصدر ذاته الذي لم تكشف الشبكة عن اسمه “وذلك استجابة للعقوبات الاقتصادية التي فرضتها الإدارة الأمريكية على إيران والمتعاونين معها”.

وأعرب المصدر عن سعادته بتلك الاستجابة من قبل الشركات قائلا “نحن سعداء للغاية بأن نحو 100 شركة أعلنت عن نيتها مغادرة السوق الإيرانية، لا سيما في قطاعي الطاقة والتمويل”.

و من أهم الشركات التي أعلت نيتها مغادرة السوق الإيرانية أو وقف توسعها وفق الـ”سي إن إن” “بيجو” و”رونو” الفرنسيتين، و”ديالمر” الألمانية لصناعة السيارات، و”توتال” الفرنسية للمحروقات، و”سيمنس” الألمانية للتكنولوجيا.