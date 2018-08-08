الصين تختبر بنجاح صاروخا بستة أضعاف سرعة الصوت (فيديو)

اختبرت الصين بنجاح صاروخ تفوق سرعته سرعة الصوت وقادر على حمل أسلحة نووية ويتفادى أنظمة الدفاع الحالية المضادة للصواريخ.

وتبلغ سرعة الصاروخ – التي يطلق عليه اسم “شينغ كونغ 2” أو “ستاري سكاي2 Starry Sky-2” – ستة أضعاف سرعة الصوت، أي حوالي 4563 ميلاً في الساعة.

وذكرت التقارير أن الصاروخ قادر على تغيير اتجاهه أثناء طيرانه ما يجعل من الصعب تعقبه واعتراضه، وبالتالي سوف يهزم بسهولة أنظمة الدفاع التقليدية المضادة للصواريخ.

وقد أعلن العلماء المشاركون في الرحلة التجريبية الأخيرة أنها “نجاح هائل” ، حيث يقول الخبراء إن الصاروخ يشير إلى أن الصين الآن تماثل روسيا والولايات المتحدة في السباق نحو انتاج رؤوس حربية تفوق سرعة الصوت.

وذكرت تقارير أن الصين تسعى منذ فترة طويلة في بناء ترسانة من الأسلحة تفوق سرعتها سرعة الصوت ، ولكن رحلة الاختبار الجديدة هذه هي أول دليل على الدخول في تطوير هذه التكنولوجيا بنشاط.

وذكرت صحيفة “ساوث تشاينا مورنينغ بوست” أن أكاديمية الصين للديناميكيات الجوية (CAAA) قالت في بيان لها إن الرحلة التجريبية الأخيرة – التي نُفذت في مكان غير معلوم في شمال غرب البلاد – كانت “نجاحاًكبيرا”.

وتستخدم هذه الطائرات، التي تفوق سرعتها سرعة الصوت والمعروفة باسم “waverider”، الموجات التصادمية الناتجة من رحلتها الخاصة كسطح للارتفاع في الفضاء بسرعات عالية.

وفي أحدث اختبار لها نجحت الطائرة في الحفاظ على سرعات أعلى من سرعة الصوت بمقدار خمسة أضعاف ونصف المرة لمدة 400 ثانية على ارتفاع 30 كم.

وأورد بيان الأكاديمية أن “الاختبار وضع أساسًا تكنولوجيًا متينًا للتطبيقات الهندسية لهذه الطائرات”.

وبإمكان الأسلحة التي تفوق سرعة الصوت هزيمة الدفاعات الحالية المضادة للصواريخ لأنها مصممة بحيث تكون قادرة على تغيير اتجاهها أثناء رحلتها.