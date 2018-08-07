“هاكرز” يحصل على أسرار مقاتلة الشبح الأمريكية عن طريق مجندة بريطانية

تمكن “هاكرز” من الحصول على أسرار الجيل الجديد من مقاتلات الشبح الأمريكية “F-35 Lightning II”، من خلال اختراق حساب سري لمجندة في سلاح الجو الملكي البريطاني الذي حصل على طائرات من هذا الطراز، بحسب صحيفة “ديلي ميل”.

ووفق الصحيفة البريطانية، اخترق “هاكرز” الحساب الخاص بالمجنَّدة على تطبيق “تيندر” الخاص بالتعارف، وتواصل مع عناصر أخرى بالقوات الجوية، متقمصًا شخصية المجنَّدة.

ومن خلال تجاذب أطراف الحديث بطريقة يغلب عليها أسلوب الغزل، تمكن الهاكر من الحصول على تفاصيل عن المقاتلة الشبح.

وذكرت الصحيفة أن تلك الواقعة حدثت بعد أسابيع من دخول أول دفعة من تلك الطائرات وعددها أربع طائرات، الخدمة في بريطانيا في السابع من حزيران/ يونيو الماضي.

وكانت المجنَّدة قد أبلغت سريعًا القيادات عندما اكتشفت اختراق حسابها، وتلا ذلك تحقيق لمعرفة ملابسات تلك الواقعة.

وتعتزم بريطانيا شراء 138 طائرة من هذا الطراز من الولايات المتحدة، ويصل سعر الطائرة الواحدة 92 مليون جنيه إسترليني، بحسب المصدر نفسه.

وتستطيع الطائرة تفادي أنظمة الدفاع الجوي المعقدة دون رصدها، وبسبب تكلفتها الباهظة فإنها محاطة بقدر كبير للغاية من السرية.

وقالت الصحيفة إن مصادر في القوات الجوية البريطانية أكدت أن معلومات حول هذه الطائرة قد تم تسريبها إلى “طرف ثالث لم يتم تحديده”.

وأضافت أنه لم يتضح ما إذا كانت قوة أجنبية هي التي تقف وراء تلك العملية، لكنها أوضحت أن الاشتباه الرئيس يتمحور حول أجهزة الاستخبارات في روسيا والصين.

ولم يتسنَّ الحصول على تعقيب فوري من السلطات المختصة حول ما ذكرته الصحيفة.