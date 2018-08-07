هيئة مكافحة الفساد الباكستانية تستجوب “عمران خان”

بعد ساعات من تقديمه مرشحًا لرئاسة الوزراء في باكستان، خضع زعيم حزب “حركة الإنصاف” عمران خان، اليوم الثلاثاء، للاستجواب من قبل هيئة مكافحة الفساد في البلاد.

وتتهم الهيئة خان باستخدام طائرة حكومية بشكل غير قانوني، حيث مثل خان لمدة ساعة أمام المكتب الوطني للمحاسبة في مدينة بيشاور (شمال شرق)، فيما لم يصدر أي بيان من الجهات الرسمية بشأن الأسئلة التي وُجهت لخان، وفق ما ذكرت وكالة الأناضول.

وكان حزب الإنصاف، فاز بانتخابات برلمانية أجريت في الـ 25 من يوليو/تموز الماضي، وقدم خان مرشحًا لرئاسة الوزراء.

وقالت صحيفة “إكسبريس نيوز” المحلية، اليوم، إنّ خان ومحاميه قدّموا ردًا خطيًا على 15 سؤالًا موجهة للأول.

وكان المكتب الوطني قال أمس الاثنين، إنّ خان استخدم طائرة تابعة لإقليم خيبر بختونخوا (شمال غرب) في عدد من زياراته الخاصة، مضيفًا أنه “توجد أدلة موثوقة على أن عمران دفع نحو 30 ألفًا و500 دولار أمريكي لاستخدام طائرتين من طراز”Mi-17″ و”Ecureuil” تعودان للحكومة في الإقليم، لمدة تصل إلى 74 ساعة”.

ويحظر على خان استخدام أي طائرات حكومية في أنشطته الشخصية؛ لأنه لم يكن يحظى بمنصب رسمي خلال تلك الفترة.

بدوره نفى المرشح لرئاسة وزراء باكستان صحة الاتهام الموجه إليه، وقال إنه كان برفقة رئيس وزراء إقليم خيبر بختونخوا خلال زيارة لمناطق تضررت من فيضانات.