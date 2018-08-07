أردوغان يزود حرسه الخاص بسلاح “خطير”

كشف مقطع فيديو تداولته وسائل إعلام تركية، ظهور أفراد من فريق الحراسة الخاص بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وهم يحملون أسلحة من غير المعتاد رؤيتها بأيدي الحراس الشخصيين للقادة السياسيين.

وظهر في المقطع أحد الحراس المكلفين بتأمين زيارة أردوغان لأحد المساجد، وهو يحمل على كتفه قاذف صواريخ مضادة للطائرات.

وقالت صحف تركية، إن بعض الأفراد في فريق حراسة أردوغان انتشروا في أرجاء متفرقة حول المسجد، وظهرت معهم صواريخ مضادة للطائرات.

وتأتي هذه التدابير الأمنية؛ بعد محاولة اغتيال الرئيس الفنزويلي مادورو بواسطة متفجرات محمولة على طائرة درونز، أثناء إلقائه خطابًا في حفل عسكري قبل أيام، كما تظهر تنامي القلق لدى السلطات الأمنية مع تنامي المعارضة.

وتفقد أردوغان أعمال بناء المسجد الذي تم تشييده على قمة جبل “تشاملجا”، المطل على الجانب الآسيوي من إسطنبول.