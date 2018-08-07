الهند تبحث عن طرق لحجب “فيسبوك” و”واتساب”

طلبت السلطات الهندية، من شركات الاتصالات البحث عن سبل لحجب تطبيقات مثل “فيسبوك” و”واتساب” في حالة إساءة استخدامها، وفقًا لما كشفته إحدى الوثائق.

وبذلت الهند جهودًا خلال الأشهر الماضية ضد الرسائل التي يمكن إرسالها إلى أكثر من شخص في الوقت نفسه، بعدما تبين أن البعض يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات الرسائل لنشر الإشاعات وإثارة الغضب الشعبي.

وانتشرت رسائل كاذبة عن طريق تطبيق “واتساب”؛ ما أدى إلى سلسلة من عمليات الإعدام خارج إطار القانون والاعتداءات الجماعية في أنحاء مختلفة من البلاد، وهو ما تسبب بغضب جهات رقابية.

ودعت وزارة الاتصالات في يوليو/ تموز شركات تقديم خدمات الاتصالات وشركات الهواتف المحمولة والإنترنت لـ “استكشاف الخيارات الممكنة المختلفة”.

وورد في خطاب حكومي بتاريخ الـ 18 من يوليو/ تموز: “أنتم… مطالبون باستكشاف الخيارات الممكنة المختلفة والتوصل إلى وسيلة يمكن من خلالها حجب “انستغرام” و”فيسبوك” و”واتساب” و”تليغرام” وغيرها من تطبيقات الهواتف المحمولة من على الإنترنت”.

ولم تعلق شركة “فيسبوك” التي تملك “واتساب” و”انستغرام”، وكذلك شركة “تليغرام”.

وقال مصدر في وزارة الاتصالات الهندية، إن الهدف من الخطاب هو إيجاد سبل لحجب مثل هذه التطبيقات خلال “المواقف الطارئة”.

وأضاف المسؤول: “هناك حاجة لحل جيد ومعقول لحماية الأمن القومي”.

وتعد الهند أكبر سوق “واتساب”، إذ يتجاوز عدد مستخدميه فيها 200 مليون شخص.

وبحسب التطبيق فإن مستخدميه في الهند يرسلون رسائل وصورًا وفيديوهات أكثر من أي دولة أخرى.