روسيا تنشئ مفاعلات نووية لا تنضب لغواصاتها

تمكّنت شركة “روس أتوم” الروسية، من إنشاء مفاعل نووي يعمل بشكل دائم ولا ينضب، بهدف استخدامه كمولد للوقود في الغواصات العسكرية.

جاء ذلك وفق ما أعلنته الشركة في تقريرها السنوي، الذي نشرته على موقعها الإلكتروني الخاص، يوم الثلاثاء.

وتكمن أهمية المفاعل النووي المذكور في أنه “يحتوي على قلب، ويضم مكونات الوقود النووي حيث تحدث التفاعلات النووية وتتولد الحرارة”.

وأشار تقرير الشركة إلى أن “الوقود يكون في الغالب عبارة عن يورانيوم منخفض التخصيب”، بحسب وكالة “سبوتنيك” الروسية.

وسيعطي التفاعل المتسلسل، الغواصات النووية الروسية الطاقة الدائمة دون الحاجة إلى إعادة شحن الوقود النووي.

وقال القائد السابق لأسطول الشمال الأدميرال فياتشيسلاف بوبوف، إن “هذا الابتكار مهم جدًا وضروري، وسيشكل قفزة كبيرة بالنسبة للقوات البحرية الروسية، خصوصًا على مستوى الاستعداد القتالي للغواصات البحرية”.

وأوضح في تصريح صحافي أن “إعادة شحن الغواصة النووية تتطلب شهرًا، ومع هذا الابتكار سيعطي البحرية الروسية وغواصاتها الحرية والمزيد من المهمات العسكرية”.