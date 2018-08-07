جرائم قتل في شيكاغو تخلف 12 قتيلًا وعشرات الحرجى

تسببت حوادث إطلاق النار التي شهدتها ولاية شيكاغو، ثالث كبرى مدن الولايات المتحدة، خلال عطلة نهاية الأسبوع، بقتل 12 شخصًا على الأقلّ وجرح العشرات، نُسبت معظمها إلى العصابات المنتشرة في المدينة.

وأصيب 40 شخصًا بإطلاق نار في 7 ساعات فقط، منهم أعضاء في عصابات، ومنهم عابرو سبيل، وفقًا لتعداد أجرته صحيفة “شيكاغو تريبيون”.

فيما أحصت الشرطة 66 إصابة بالرصاص، في حين أن الصحيفة أحصت 70 إصابة بين مساء يوم الجمعة الماضي وصباح يوم أمس الاثنين.

وتنشط العصابات بشكل كبير في الأحياء الغربية والجنوبية من المدينة، وهي أحياء فقيرة فيها وجود كبير للأقليات العرقية.

وقال المسؤول في الشرطة فريد والر، إن بعض حوادث إطلاق النار كانت تستهدف أشخاصًا محددين على خلفية صراعات العصابات.

لكن حوادث إطلاق نار عدّة وقعت وسط جموع المارة من دون تمييز، حتى أن الرصاص لم يوفّر مأتمًا في المدينة.

وليل السبت/ الأحد، كان بالإمكان سماع أزيز الرصاص في المدينة على مدى 3 ساعات، بحسب شبكة “سي ان ان”.

وتزامنت هذه الموجة من أعمال العنف مع انتشار قوّات كبيرة من الشرطة لحماية مهرجان لولابالوزا في وسط المدينة. ولم يتأثر المهرجان بهذه الحوادث.

لكن سلطات المدينة شدّدت في مؤتمر صحافي على أن السياق العام لأعمال العنف آخذ بالانحسار، وأن حوادث إطلاق النار تراجعت بنسبة 30 %، وجرائم القتل 25 %، مقارنة بالعام الماضي.

وأطلق رئيس البلدية الديموقراطي رام إيمانويل، نداء إلى السكان ليُبلغوا عن مطلقي النار، إذ قال إن “عليهم مسؤولية أخلاقية أن يتكلموا”؛ حتى يأخذ القضاء مجراه.

وأوقفت الشرطة في عطلة نهائية الأسبوع 46 شخصًا في قضايا تتعلق بإطلاق النار، وضبطت 60 قطعة سلاح.