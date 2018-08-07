لقاء بين مسؤولين أتراك وأمريكيين في واشنطن لبحث الخلافات

كشفت مصادر مطلعة عن لقاء سيجمع بين مسؤولين أتراك وأمريكيين في واشنطن نهاية هذا الأسبوع لبحث الخلافات بين البلدين لا سيما قضية القس الامريكي المعتقل في تركيا.

وقال تلفزيون (سي.إن.إن ترك) نقلا عن مصادر دبلوماسية يوم الثلاثاء إن وفدا من مسؤولين أتراك سيتوجه إلى واشنطن خلال يومين لمناقشة الخلاف الدائر بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي.

وذكر التلفزيون أن أنقرة وواشنطن توصلتا إلى اتفاقات مسبقة بشأن قضايا معينة. ولم يذكر تفاصيل.

وتدهورت العلاقات بين البلدين بسبب خلافات بشأن السياسة الخاصة بسوريا ومحاكمة القس الأمريكي أندرو برانسون بتهم بالإرهاب فما تسبب في هبوط الليرة التركية إلى مستوى قياسي الاثنين.