الصحافة الإسبانية تنشر لأول مرة صورًا لمنفذي هجوم 2017 أثناء الاستعدادات

كشفت صحف ومواقع إسبانية، يوم الاثنين، لأول مرة عن صور خاصة بالهجوم الإرهابي الذي شهدته برشلونة في أغسطس/آب 2017، ويظهر فيها منفذو الهجوم وهم يقومون بالاستعدادات الأخيرة، وعلامات السعادة على وجوههم.

الصور عثر عليها المحققون تحت أنقاض منزل محطم بمدينة الكنار على بعد 200 كيلومتر جنوب شرق برشلونة، ويظهر فيها المدعو يونس أبو يعقوب وحول خصره حزام متفجر وعلى محياه ابتسامة عريضة، وهو الشخص المغربي الذي قاد الشاحنة بإحدى ساحات مدينة برشلونة المليئة بالسياح في صيف 2017 وصدم 17 شخصا.

كما يظهر في الصور زميلين له في الخلية جالسين على الأرض ومنهمكين في إعداد بعض المتفجرات، وحشو اسطوانات الحزام الناسف.

ونشر موقع “لا رازن” أيضا صورة من حوار دار بين المجموعة- من خلال الفيديوهات التي عثر عليها بنفس الغرفة – يسخرون فيه من ضحاياهم المتوقعين، ويقلون إن الله اصطفاهم من بين ملايين البشر لـ “يبكوهم دما”.

وتسبب هجوم برشلونة عام 2017 في مقتل 16 شخصا، وإصابة 120، وأعلنت داعش مسؤوليتها عنه.

كما لقي ثمانية من الخلية الإرهابية مصرعهم، ستة برصاص الشرطة واثنان في انفجار منزل “الكنار”، حيث وجدت الصور، من بينهم الإمام المغربي عبد الباقي الساتي.

ويوجد اثنان قيد الاعتقال إلى حين محاكمتهم بمدريد، ومتهمين اثنين في حالة سراح مؤقت.

وتداولت وسائل الإعلام بعد الهجوم أن العقل المدبر هو الإمام المغربي، لكن بعض المنابر الإسبانية ذكرت الأسبوع الماضي أن العقل المدبر الحقيقي ما يزال حرا طليقا يتنقل بين بلدان أوروبا، دون إعطاء مزيد من التفاصيل حوله.