البنتاغون يكشف تطورات خارطة الطريق الخاصة بمنبج السورية مع تركيا

تعمل الولايات المتحدة الأمريكية مع تركيا على إتمام وتبسيط خارطة الطريق الخاصة بالوضع في مدينة “منبج” بريف محافظة حلب السورية، وفقًا لما قاله المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” روب ماننغ.

وأوضح ماننغ في مؤتمره الصحفي الأسبوعي بمقر “البنتاغون”، أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر تركيا حليفًا وثيقًا، وتحترم مخاوف أنقرة الأمنية.

وفي معرض رده على سؤال بشأن تأثير العقوبات الأمريكية المفروضة على وزيري العدل والداخلية التركيين، على خارطة طريق مدينة “منبج”، بين ماننغ أن “تركيا شريكة لنا في الناتو وعلاقاتنا العسكرية معها وثيقة للغاية”.

وأكد إلتزام بلاده بخارطة الطريق الخاصة بمنبج، ومواصلة العمل مع تركيا لضمان أمن مواطني المدينة السورية والحفاظ على أمنها.

وبخصوص تسيير دوريات عسكرية في مدينة “منبج”، بين المسؤول الأمريكي أن مسألة تسيير الدوريات المشتركة مع تركيا تحتاج إلى فترة زمنية، فهذه الخطوة بحاجة إلى النضوج، لا يمكننا الزج بأمن المنطقة في الخطر”.

وأعلنت رئاسة الأركان التركية، في يوم 18 من شهر يونيو/حزيران الماضي، عن بدء الجيشين التركي والأمريكي، تسيير دوريات مستقلة على طول الخط الواقع بين منطقة “عملية درع الفرات”، ومدينة “منبج” شمالي سوريا، وسيرت الدورية الأولى في ذلك التاريخ.

وتوصلت واشنطن وأنقرة مؤخرًا، لاتفاق على “خارطة طريق” حول “منبج”، تضمن إخراج إرهابيي تنظيم “ي ب ك/بي كا كا” منها، وتوفير الأمن والاستقرار للمنطقة، ونص الاتفاق على تشكيل مجلس محلي من أبناء “منبج” لإدارتها عقب خروج الإرهابيين منها.