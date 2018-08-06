بعد مقتل متظاهر.. إيران تعترف بمصرع رجل أمن خلال الاحتجاجات

قالت وكالة أنباء “إيرانية”، اليوم الإثنين، إن أحد قوات الأمن لقي مصرعه خلال الاحتجاجات الليلة المناهضة للنظام والحكومة في مدينة شيراز جنوب إيران.

ونقلت وكالة أنباء “ميزان” التابعة للسلطات القضائية عن مصادر أمنية قولها إن “حسن تركماني أحد أفراد قوات الأمن لقي مصرعه خلال الاحتجاجات التي شهدتها مدينة شيراز في الأيام القليلة الماضية”.

وأضافت المصادر أن “تركماني أصيب بجروح جراء طعنه من قبل مجهولين أمام منزله، مساء الخميس الماضي”، مشيرة إلى أنه “فارق الحياة فجر الإثنين وتم تشييعه اليوم في مدينة شيراز”.

وبهذا يكون حسن تركماني أول رجل أمن يلقى مصرعه في ظل استمرار الاحتجاجات الشعبية المناهضة للنظام والحكومة بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية.

وعادة ما تدور مواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن في مناطق واسعة من إيران، حيث قالت السلطات الحكومية، أمس الأحد، إن “أحد المتظاهرين لقي مصرعه خلال الاحتجاجات التي شهدتها مدينة كرج غرب العاصمة طهران”.

وقال حاجي رضا شاكرمي، المدعي العام بمدينة كرج، المتظاهر الذي لقي مصرعه مساء السبت يُدعى “رضا أوتادي”، مضيفًا أنه “فارق الحياة بعدما فتح مسلحون النار عليه”، نافيًا تورط قوات الشرطة بالحادث.