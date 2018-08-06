ترامب يعيد فرض عدد من العقوبات على إيران

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، أمرًا تنفيذيًا من شأنه إعادة فرض دفعة جديدة من العقوبات ضد إيران، بعد مرور 3 أشهر على انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي.

وقال ترامب في بيان، إن “سياسة الولايات المتحدة هي فرض أقصى ضغط اقتصادي على إيران” حسبما نقلت وكالة “أسوشيتيد برس” الأمريكية.

وأضاف البيان، أنّ ترامب مستمر في رأيه أن “الاتفاق الدولي مع إيران عام 2015، الخاص بتجميد البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع العقوبات، كان صفقة مروعة أحادية الجانب”.

ونقل البيان عن الرئيس الأمريكي قوله: “الاتفاق سمح بتدفق النقود إلى الحكومة الإيرانية”؛ لافتًا أن طهران استخدمت تلك النقود “في تغذية الصراع بالشرق الأوسط”، وفق المصدر ذاته.

وعلى صعيد متصل، طالب ترامب جميع الدول، بمعرفة أن النظام الإيراني يواجه خيارًا واحدًا، “إما تغيير سلوكه المهدد والمزعزع للاستقرار، وإعادة الاندماج مع الاقتصاد العالمي، وإما الاستمرار في مسار العزلة الاقتصادية”.

وقد حذر ترامب الجهات المستمرة بعلاقتها مع الاقتصاد الإيراني، وقال: إنهم “مهددون بعواقب وخيمة”، في ظل العقوبات التي أُعيد فرضها.

وفي 8 مايو/أيار الماضي، أعلن دونالد ترامب، الانسحاب من الاتفاق الذي يقيّد البرنامج النووي الإيراني في الاستخدامات السلمية، مقابل رفع العقوبات الغربية عنها.