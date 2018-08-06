في أول إقرار.. أفغانستان تؤكد انعقاد محادثات مباشرة بين “طالبان” وواشنطن

أقرت الحكومة الأفغانية، اليوم الإثنين، بانعقاد محادثات مباشرة بين الولايات المتحدة الأمريكية وحركة “طالبان”، بشأن إرساء السلام في البلاد، وذلك في أول رد فعل رسمي حول ما أثير مؤخرًا بشأن الموضوع.

وقال الرئيس التنفيذي للحكومة الأفغانية، عبدالله عبدالله، في تصريحات بثتها وسائل إعلام محلية، إن حكومة بلاده “على علم بهذا الأمر، والهدف الرئيسي من الاجتماع هو تمهيد الطريق لمحادثات سلام رسمية بين طالبان والحكومة.

وأشار إلى أن الحكومة الأفغانية كانت على علم بالاجتماع الذي جرى الشهر الماضي في العاصمة القطرية الدوحة، بحسب وكالة “الأناضول”.

ورفض عبدالله الذي ترأس، اليوم، اجتماعًا لمجلس وزراء بلاده، بثّته هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية، فكرة التنازل عن أي أرض في البلاد لطالبان، والتي كان قد طرحها سابقًا قلب الدين حكمتيار، زعيم الحزب الإسلامي الأفغاني، كخطوة لـ”بناء الثقة”.

وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام محلية أن أليس ويلز، نائبة مساعد وزير الخارجية الأمريكي لجنوب ووسط آسيا، قد اجتمعت، الشهر الماضي، مع ممثلين من طالبان؛ لمناقشة سبل إرساء أسس محادثات السلام.

وحسب المصدر نفسه، فإن هدف الاجتماع هو البناء على الزخم الذي تحقق أثناء وقف إطلاق النار الذي استمر ثلاثة أيام في عيد الفطر.

وألمح عدد من قادة الأمن والمدنيين الأفغان إلى أن كابول قد تعلن عن وقف إطلاق نار آخر في وقت لاحق من هذا الشهر، بمناسبة عيد الأضحى.