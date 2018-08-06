حزب “إنصاف” يرشح عمران خان لرئاسة الحكومة في باكستان

قدَّم حزب حركة “إنصاف” الذي فاز بأغلبية مقاعد البرلمان الباكستاني في انتخابات تشريعية، اليوم الاثنين، رسميًا زعيم الحزب عمران خان، مرشحًا لمنصب رئاسة الوزراء.

وفي التفاصيل، قال نائب رئيس حزب حركة إنصاف شاه محمود قريشي، في تصريحات صحفية: “وافق جميع أعضاء الحزب البرلماني بالإجماع على قرار ترشيح عمران خان لرئاسة الحكومة المقبلة”.

وأضاف قريشي “أخيرًا حققنا العدد المطلوب للأغلبية القصوى في البرلمان، والآن سينتخب عمران خان بسهولة كرئيس للوزراء في باكستان”؛ ما يرجّح أن خان تحالف مع بعض الأحزاب الأخرى.

لكن الحزب لم يعلن بعد عن مرشحيه لمنصبي رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان) ونائبه.

وأظهرت نتائج رسمية أولية صادرة عن لجنة الانتخابات، حصول “حركة الإنصاف” على 116 مقعدًا في المجلس الوطني (البرلمان) من أصل 270 مقعدًا.

ورغم فوز حزب “عمران خان” بأكبر عدد من المقاعد، غير أنه بحاجة لتشكيل تحالف مع أحزاب أخرى من أجل تولي منصب رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة.

ويفوز بمنصب رئيس الوزراء، رئيس الحزب الذي يحصل على دعم 172 عضوًا على الأقل (50%+1) في المجلس الوطني (إحدى غرفتيْ البرلمان).