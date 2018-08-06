أول نائب متشدد يعلن دعمه للاحتجاجات في إيران

أعلن النائب والقيادي في التيار المتشدد بإيران، حسين نقوي حسيني، دعمه للاحتجاجات الشعبية التي تشهدها البلاد؛ بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية، وارتفاع الأسعار في ظل عقوبات أمريكية صارمة على طهران.

وقال النائب نقوي حسيني لوكالة أنباء الطلبة “إيسنا”، يوم الإثنين، إنه “يدعم الاحتجاجات الشعبية؛ لأن الشعب لا يملك صورة واضحة عن مستقبله، ولا يعرف ما الذي سيحدث”، مضيفًا أنه “في ظل هذه الظروف يجب أن يكون المسؤول حاضرًا في احتجاجات بالمدن والمحافظات لشرح الظروف للشعب”.

واعتبر الحسيني أن ما أسماه “الالتهاب الحاصل في سوق العملات الأجنبية، وانهيار العملة المحلية، الذي أثر بشكل كبير على جميع مجالات الحياة، شكل مصدر ضغط كبير على المواطن وهو عبء لا مبرر له ولا سبب اقتصاديًا له”.

ودعا النائب المتشدد، البرلمان، إلى “وضع خطط بالتنسيق مع الحكومة لمواجهة الغلاء وسوء الأوضاع الاقتصادية”، مضيفًا أن “المتظاهرين ليسوا ضد النظام والثورة كما تصور بعض وسائل الإعلام المحلية”.

وأعلنت السلطات الحكومية، الأحد، عن مصرع أحد المتظاهرين في مدينة كرج غرب طهران خلال إطلاق النار على المتظاهرين، فيما زعمت الشرطة أن “مسلحين مجهولين” هم من أطلقوا النار.

ويرفع الإيرانيون في احتجاجاتهم شعارات ضد المرشد الأعلى علي خامنئي، والرئيس حسن روحاني.