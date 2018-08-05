إيران تعتقل مسؤول العملات الصعبة في البنك المركزي

اعتقلت السلطات الأمنية الإيرانية، مساعد محافظ البنك المركزي لشؤون العملات الصعبة أحمد عراقجي غداة.

وقال المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، غلام حسين محسني ايجئي، يوم الأحد، إن قوات الأمن اعتقلت أحمد عراقجي وتم عزله من منصبه.

وأضاف إيجئي في تصريحات صحفية، أنه “تم اعتقال العديد من الأشخاص بينهم مساعد محافظ البنك المركزي لشؤون العملات الصعبة مع 4 من السماسرة وأحد الصرافين باتهامات اقتصادية”.

وأحمد عراقجي، هو ابن شقيق نائب وزير الخارجية عباس عراقجي.

وخسر الريال الإيراني أكثر من نصف قيمته منذ نيسان/ أبريل بسبب المخاوف من إعادة العمل بالعقوبات الأمريكية.

وقد أثارت محاولة سيئة لتثبيت سعر صرف الريال في نيسان/أبريل مضاربات واسعة النطاق في السوق السوداء واتهامات بالفساد المستشري من قبل أولئك الذين لديهم إمكان الوصول إلى أسعار صرف عملات حكومية أقل كلفة.