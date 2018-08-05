هل يمثل ترامب للتحقيق قريبًا؟ محاميه يجيب

ألمح محام للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، إلى إمكانية استدعاء الأخير للتحقيق في اختراق روسي مزعوم، في الانتخابات الرئاسية التي جرت في العام 2016، لصالح حملته.

وقال المحامي جاي سيكولو لشبكة (أيه.بي.سي) التلفزيونية إن “محامي الرئيس سيتحدون أمام المحاكم أي استدعاء من المحقق الخاص الذي يحقق في اتصالات بين حملته الانتخابية لبعام 2016 وروسيا”.

وأضاف أن “أي معركة قانونية بشأن ما إذا كان يمكن إجبار الرئيس على الإدلاء بشهادته سترفع إلى المحكمة العليا”.

وأشار إلى أن “ترامب لم يقرر بعد ما إذا كان سيتطوع بالجلوس لإجراء حديث مع المحقق الأمريكي الخاص روبرت مولر”، المكلف بالتحقيق فيما إذا كانت روسيا تدخلت في الانتخابات الأمريكية العام 2016 وفي أي تنسيق محتمل بين حملة ترامب ومسؤولين من موسكو.

ونفت روسيا اتهامات أجهزة مخابرات أمريكية بأنها تدخلت في الانتخابات ونفى ترامب أي تواطئ ووصف تحقيق مولر بأنه ملاحقة سياسية.

وسيكون من حق مولر إصدار طلب استدعاء يجبر الرئيس على الإدلاء بشهادته إذا اختار ترامب غير ذلك.

وتابع سيكولو أن “من سلطة الرئيس بموجب المادة الثانية في الدستور الأمريكي وقف أي تحقيق تجريه وزارة العدل”.

وتركز جزء من تحقيق مولر على اجتماع قبل شهور من الانتخابات التي جرت في شهر نوفمبر/تشرين الثاني عقد في برج ترامب في نيويورك بين مسؤولين روس والابن الأكبر للرئيس ومساعدين له في الحملة الانتخابية.

وقال ترامب في بادئ الأمر إن الاجتماع كان يتعلق بإجراءات تبني الأطفال الروس لكنه قال على “تويتر”، اليوم الأحد، إنه كان لمعرفة معلومات عن منافسته في الانتخابات المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون.

وتحرم الحكومة الروسية الأمريكيين من حق تبني أطفال روس في إطار ردها على مجموعة من العقوبات الأمريكية التي فرضها الكونغرس عليها العام 2012.

وأظهرت رسالة بالبريد الإلكتروني أصدرها دونالد ترامب الابن بنفسه إنه كان حريصًا على الاجتماع لأن حملة أبيه تلقت عرضًا بالحصول على معلومات تضر بمنافسته.

وقال ترامب وابنه في ذلك الوقت إن ترامب المرشح للرئاسة لم يكن على علم بهذا الاجتماع وإن الاجتماع نفسه لم يكن مفيدًا للحملة.

وذكرت شبكة (سي.إن.إن) الإخبارية الشهر الماضي أن مايكل كوهين، المحامي الشخصي لترامب منذ فترة طويلة، مستعد لأن يقول لمولر إن ترامب كان على علم مسبق بالاجتماع.

واليوم الأحد رد ترامب على تقارير أوردتها صحيفة واشنطن بوست وشبكة (سي.إن.إن) عن أنه قلق من أن يكون ابنه يواجه مشكلة قانونية.

وكتب ترامب على “تويتر”: “أخبار كاذبة، تلفيق كامل، عن أنني قلق من اجتماع حضره ابني الرائع دونالد في برج ترامب. كان الاجتماع للحصول على عن معلومات عن المنافسة، وهذا أمر قانوني تمامًا ويحدث طول الوقت في السياسة ولم يحقق نتيجة. لم أكن على علم به”.