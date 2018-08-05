الحزمة الأولى من العقوبات الأمريكية ضد إيران تدخل حيز التنفيذ

تدخل الحزمة الأولى من عقوبات الولايات المتحدة الجديدة ضد إيران حيز التنفيذ، ابتداءً من يوم غد الإثنين.

وستحول العقوبات الجديدة دون استخدام إيران للدولار الأمريكي في تعاملاتها التجارية؛ ما يوجه ضربة لعمليات تصدير النفط، الذي يعد مصدر الدخل الأكبر للبلاد.

كما ستقيد العقوبات الأمريكية المرتقبة تجارة قطع غيار السيارات في إيران، بحسب وكالة “الأناضول”.

ومن المنتظر أن تؤثر العقوبات على دول أخرى، حيث أعلنت واشنطن أنها ستفرض عقوبات ضد الدول التي لا تلتزم بقرارها عبر مواصلة التجارة مع إيران.

وتشهد إيران في الآونة الأخيرة احتجاجات واسعة؛ بسبب غلاء المعيشة، وسط تقلبات لافتة في أسعار صرف العملات.

وفي 8 مايو/أيار الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الانسحاب من الاتفاق الذي يقيّد البرنامج النووي الإيراني في الاستخدامات السلمية مقابل رفع العقوبات الغربية عنها.

كما أعلن ترامب عزمه إعادة العمل بالعقوبات الاقتصادية على طهران والشركات والكيانات التي تتعامل معها.