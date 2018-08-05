سعيًا لتهدئة الشارع الغاضب.. بنغلاديش تطلق حملة لضبط القيادة المتهورة

بدأت السلطات الأمنية في بنغلاديش، اليوم الأحد، حملة صارمة ضد قيادة المركبات المتهورة، وذلك بهدف سحب فتيل احتجاجات طلابية اندلعت بعد مقتل شابين، صدمتهما حافلة مسرعة.

ونفذ عشرات الآلاف من الطلبة احتجاجات واسعة؛ رفضًا لما اعتبروه تساهل السلطات بشأن القيادة المتهورة، ما أدى إلى قتل طالبين جامعيين.

وأعلنت الشيخة حسينة رئيسة الوزراء البنغالية، بدء الشرطة في الحملة ضد القيادة المتهورة، حيث قالت، “بدأت شرطتنا حملة مدتها أسبوع لإعادة النظام إلى الطرق”.

لكن رئيسة الوزراء ألمحت إلى أن منافسيها السياسيين يستغلون القضية لتحفيز المشاعر المناهضة للحكومة، فيما نفى حزب بنغلاديش الوطني المعارض أي دور في الاحتجاجات.

في غضون ذلك، أكدت السفارة الأمريكية، أن سيارة السفيرة مارسيا بيرنيكات “تعرضت لهجوم شنه رجال مسلحون، بعضهم على دراجات نارية، في داكا، أمس السبت”، لافتة إلى أن “السفيرة غادرت وطاقمها الأمني المنطقة دون أذى”.