توقعات في تركيا بأن يسلم أردوغان القس الأمريكي المحتجز لواشنطن الأسبوع القادم

أفادت تقارير إخبارية تركية، اليوم الأحد، إلى أن قضية القس الأمريكي، أندرو برانسون، سيسدل عليها الستار في الغالب، نهاية الأسبوع القادم، بعد عرض نتائج مفاوضات تجري حاليًا بين البلدين، على الرئيسين التركي أردوغان، ودونالد ترامب؛ لإعطاء الضوء الأخضر للتنفيذ.

وقالت صحيفة “جمهوريت”، إنّ “المساومات التي يتم البحث فيها الآن، يتصدرها أولًا قيام أنقرة بتسليم واشنطن القس المحتجز لديها قبل محاكمته بتهم التجسس والارتباط بمنظمات تصفها بـ(الإرهابية)، مقابل تسليمها محمد هقان مدير مصرف هالق بنك التركي الحكومي، الذي يقضي عقوبة السجن ثلاث سنوات في الولايات المتحدة”.

وأضافت الصحيفة، أنّ “تركيا طالبت الولايات المتحدة، بتخفيف الحكم القضائي المفترض أن يصدر قريبًا بحق بنك هالق، مقابل إطلاق سراح موظفين محليين يعملان بالقنصلية الأمريكية باسطنبول، تم اعتقالهما على خلفية صلات مزعومة مع منظمتي الداعية الديني فتح الله غولن، وحزب العمال الكردستاني الانفصالية”.

وأشارت إلى أنّ “المسؤولين الأتراك يعطون أهمية قصوى لهذا الحكم المحتمل، فإدانة البنك بغسيل الأموال والالتفاف على العقوبات الأمريكية ضد إيران، من شأنه أن يضرب السمعة الاقتصادية لتركيا في مقتل؛ لأن معاملاتها التجارية مع العالم تتم من خلاله، وسيعصف بالليرة المنهارة أصلًا”.

وأوضحت الصحيفة أنه “في حال استجاب البيت الأبيض لهذا الطلب، سيتم لاحقًا بحث قضايا المواطنين الأمريكيين الآخرين، المعتقلين في السجون التركية، وعددهم 18”.