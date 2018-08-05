مادورو يكشف تفاصيل محاولة اغتياله ويتهم أشخاصًا في فلوريدا بتمويل المخطط

قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، إن جسما طائرا انفجر أمامه أثناء إلقائه كلمة ووقع” انفجار ضخم”.

وأضاف مادورو في كلمة أذاعها التلفزيون الفنزويلي الرسمي عقب محاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها الرئيس اليساري، إن تحقيقا بدأ على الفور وإنه تم اعتقال بعض الجناة.

واتهم مادورو الولايات المتحدة وكولومبيا بالسعي إلى إثارة أعمال عنف في فنزويلا، قائلا إن الله والشعب والقوات المسلحة الفنزويلية تحميه.

ووصف مادورو الهجوم الذي تعرض له بأنه محاولة لاغتياله وقال إن “كل شيء يشير” إلى مؤامرة يمينية.

وأكد مادورو أن التحقيقات المبدئية تشير إلى أن العديد من ممولي ومخططي الهجوم الذي وقع يوم السبت يعيشون في فلوريدا، داعيا الرئيس الأمريكي للتعاون معه.