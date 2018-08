الرئيس الفنزويلي مادورو يتعرض لمحاولة اغتيال خلال إلقائه كلمة في بث مباشر (فيديو)

تعرض الرئيس الفنزويلي نيوكولاس مادورو، لمحاولة اغتيال بطيارات بلا طيار تحمل متفجرات أثناء إلقائه كلمة في بث حي ومباشر على التلفزيون الرسمي.

وانقطع البث التلفزيوني أثناء إلقاء مادورو كلمة خلال إحدى المناسبات العسكرية التي كانت مقامة في الهواء الطلق السبت.

وأثناء إلقاء مادورو كلمته اختفى الصوت فجأة والتقطت الكاميرا التفاتته بعيدا عنها وهي تظهر عليه علامات الدهشة.

وأشاحت الكاميرا عن عرض صورة الرئيس واهتزت تأثرا فيما على ما يبدو بانفجار ما، لتظهر عشرات الجنود وهم يجرون في مشهد مثير للريبة قبل انقطاع البث.

وقال وزير الإعلام الفنزويلي خورخي رودريغيز، إن عدة طائرات بلا طيار محملة بمتفجرات انفجرت قرب الحفل الرئاسي أثناء إلقاء مادورو كلمة، ما تسبب بإصابة 7 من جنود الحرس الوطني، مؤكدا أن الرئيس مادورو بخير.

وكان رئيس أحد البنوك الذي كان حاضرا للكلمة، قال فور وقوع الحادث، إن الرئيس مادورو وكبار المسؤولين السياسيين والعسكريين بخير بعد وقوع حادث على ما يبدو اليوم، مؤكدا أن الحكومة ستعلن بعد وقت وجيز عن التفاصيل.

#BREAKING : " #Maduro TV address interrupted by assassination attempt that has failed using a drone filled with C-4 explosives" – Sources to @SputnikInt : pic.twitter.com/wf6Csns3LG

Witnesses, including the woman who took this video, say they heard two explosions. It appeared to some that a drone had flown overhead past the platform where #Venezuela’s Pres Nicolás Maduro was speaking & crashed into a building nearby. #4Ago pic.twitter.com/OfzQamzuqA

