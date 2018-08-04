مسؤولون إيرانيون يعبرون عن رغبتهم في التفاوض مع ترامب 

عبّر عدد من المسؤولين الإيرانيين عن رغبتهم في إجراء حوار مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أعلن هو الآخر عن استعداده لمحادثات مع طهران دون شروط مسبقة.

وقال عضو مجلس خبراء القيادة في إيران هاشم بطحايي، إن “ترامب بدعوته للحوار مع إيران دون شروط مسبقة، رمى الكرة في ملعبنا بالتالي علينا أن نفكر جيدًا في هذه الدعوة”.

وحسب وكالة أنباء “خبر اون لاين” الحكومية، أضاف بطحايي أن “الأمريكيين ليسوا أسوأ من فرعون، وإذا أراد الرئيس دونالد ترامب القدوم إلى طهران فلنقبل به ونوفر له الحماية”.

ورأى عضو مجلس خبراء القيادة أن “واشنطن تسعى لإيجاد شرخ بين النظام والشعب، عبر زيادة العقوبات الاقتصادية التي تستهدف الإيرانيين”.

بدوره، قال مستشار رئيس البرلمان الإيراني للشؤون الدولية حسين أمير عبد اللهيان، “لن نجد أي مشكلة في التفاوض مع أمريكا، بل إن المشكلة تكمن في التعامل الاستعلائي المتغطرس الذي تتبعه واشنطن خلال التفاوض، ناهيك عن إدمانها على عدم الوفاء بالوعود”.

وأضاف عبد اللهيان أن “الحوار مع أمريكا ليس محرمًا أو بعبعًا تخشاه إيران؛ فوزير خارجيتنا محمد جواد ظريف اجتمع عشرات المرات مع نظيره الأمريكي السابق جون كيري، خلال المفاوضات السابقة في بلدان مختلفة من أجل الوصول إلى الاتفاق النووي”.