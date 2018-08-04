صحيفة تركية تقترح على أردوغان وقف بناء السفارة الأمريكية في أنقرة

سخرت وسائل إعلام تركية معارضة، من إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن قرار تجميد الأصول المالية لوزيري الداخلية والعدل الأمريكيين في تركيا؛ ردًا على العقوبات الأمريكية، إثر توقيف أنقرة قسًا أمريكيًا بتهمة التجسس، معتبرة أن هذا القرار خطوة رمزية لا تأثير لها.

واقترحت صحيفة “سوزجو” التركية، على أردوغان أنه في حال كان جادًا بمعاقبة واشنطن، فعليه “إصدار قرار فوري لوقف بناء مبنى السفارة الأمريكية الجديد، الكائن أمام حديقة حيوانات أنقرة، بالقرب من القصر الرئاسي الذي يسكنه الرئيس وعائلته”.

في السياق، حذرت صحيفة “جمهوريت”، من أن “تركيا تقترب من إعلان إفلاسها”، داعية إلى “سرعة التوصل إلى حل للأزمة الحالية”.

وقالت الصحيفة، إن “المؤسسات المالية الدولية مثل البنكين الدولي والتنمية الأوروبي وصندوق النقد الدولي، لن تقدم أي قروض أو مساعدات إلى تركيا؛ في ظل العقوبات الأمريكية الراهنة”.

وشددت الصحيفة على أن “استمرار الوضع الحالي في تركيا لن يؤدي فقط إلى إحجام المستثمرين بل هروبهم، وهذا ما يحدث أصلًا منذ فترة، بالتزامن مع تراجع الليرة التركية”.

وكشفت “جمهوريت”، عن أن “الرئيس أردوغان مارس ضغوطًا على البنك المركزي؛ كي لا يرفع معدلات الفائدة في آخر اجتماع له، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع معدل التضخم”.