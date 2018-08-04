تبادل الحديث والابتسامات مع نظيره الكوري الشمالي.. بومبيو “متفائل” بإنهاء برنامج بيونغ يانغ النووي

أعرب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عن تفاؤله بإنهاء كوريا الشمالية برنامجها النووي، رغم أن ذلك سيستغرق وقتًا، مبينًا أن تلك العملية “ستتم في إطار جدول زمني وضعه زعيمها كيم جونغ أون، والرئيس دونالد ترامب”.

وقال بومبيو، على هامش مؤتمر إقليمي في سنغافورة:”أشعر بتفاؤل أننا سنحقق ذلك في الإطار الزمني، وسيحتفل العالم بما طالب به مجلس الأمن الدولي”.

وأوضح أن عملية تحقيق نزع السلاح النووي بدأت بالفعل، مشيرًا إلى أن “المهم مواصلة الضغط الدبلوماسي والاقتصادي على كوريا الشمالية في ذلك السياق”.

وأضاف أن “الولايات المتحدة تتعامل بجدية شديدة مع التراخي في تطبيق عقوبات الأمم المتحدة على بيونغ يانغ”، لافتًا إلى وجود “أسباب كثيرة تدعو لتصديق تقارير أفادت بإصدار تأشيرات سفر روسية لعمال من كوريا الشمالية، مما يعد انتهاكًا لقرارات مجلس الأمن الدولي”.

وتابع الوزير الأمريكي قوله:”نتوقع من الروس، وجميع الدول الالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي، وتطبيق العقوبات على كوريا الشمالية”، وفق رويترز.

وكان لافتًا خلال قمة آسيان مصافحة الوزير بومبيو نظيره الكوري الشمالي ري يونغ، وظهرا وهم يتبادلان الحديث والابتسامات.