أمريكا: نأمل بحل الخلاف مع تركيا بشأن القس بشكل تعاوني

في تهدئة ملحوظة للخطاب الأمريكي تجاه تركيا، صرّح وزير الخارجية مايك بومبيو، السبت، بأن بلاده تأمل بحل الخلاف مع تركيا، بشأن قس محتجز لدى أنقرة، بشكل تعاوني خلال الأيام المقبلة.

تأتي تصريحات الوزير بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على وزيرين تركيين على خلفية القضية ذاتها.

وقال وزير الخارجية الأمريكي: “الولايات المتحدة لديها كل النية للعمل بشكل تعاوني مع تركيا، حليفتها في حلف شمال الأطلسي، وإنه يأمل بإمكان التوصل لحل لقضية الأمريكيين المعتقلين هناك خلال الأيام المقبلة”.

وعندما سئل عما إذا كانت هذه القضية تهدد عضوية تركيا في حلف شمال الأطلسي، قال بومبيو إن “تركيا شريك في حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة لديها كل النية لمواصلة العمل معها بشكل تعاوني”.

وأضاف أنه يأمل بأن يتم حل قضية القس والأمريكيين الآخرين المحتجزين في تركيا “خلال الأيام المقبلة”، وفق رويترز.