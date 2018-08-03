رئيسة سابقة لشبكة دعارة تتطوع للشهادة أمام لجنة تقصي علاقة ترامب مع الروس

كشفت شبكة ” سي أن أن ” التلفزيونية الأمريكية ، الجمعة، أن كريستين ديفيس، المعروفة بلقب ” مدام مانهاتن” كونها كانت تدير شبكة دعارة كبرى في نيويورك، التقت فريق روبرت مولر المكلف فيدراليا بالتحقيق في شبهات التدخل الروسي لصالح الرئيس دونالد ترامب في انتخابات 2016.

ورجحت “سي أن أن “ان يكون اللقاء الطوعي الذي جرى قبل ثلاثة أيام بين كريستين وفريق مولر للتحقيق، متعلقا بالمستشار السابق لترامب، روجر ستون الذي يخضع للتحقيق في شبهات علاقته بالروس وكذلك مع جوليان اسانج مؤسس ويكيليكس.

ولم ينكر ستون أنه عمل مع كريستين لمدة طويلة في السابق، وسط شبهات بأنه والد أحد أبنائها، لكنه ينفي أن لها أي علاقة بقضية التواطؤ المزعوم بين ترامب والروس.

وتشير” سي أن أن” إلى أنه لم يتضح هدف كريستين من الشهادة أمام لجنة مولر.

يشار إلى أن كريستين ديفيس حكم عليها بالسجن على خلفية إدارتها شبكة دعارة كبرى بالتعاون مع حاكم نيويورك السابق ايليوت سبايتزر ما أدى لاستقالته عام 2008.