بومبيو: مواصلة كوريا الشمالية برامج الأسلحة يتناقض مع تعهدات زعيمها

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الجمعة، إن مواصلة بيونغ يانغ العمل على برامج الأسلحة يتناقض مع تعهد زعيمها بالتخلي عن السلاح النووي.

وصرح بومبيو للصحفيين خلال رحلته إلى سنغافورة، بأن “الزعيم كيم تعهد بنزع السلاح النووي.. العالم طالبها (كوريا الشمالية) بذلك في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وفيما يتعلق بتصرفها على نحو يتعارض مع هذا، فإنها تنتهك أحد قراري مجلس الأمن الدولي أو كليهما”.

وتابع الوزير الأمريكي: “لا يزال أمامنا طريق يتعين خوضه لتحقيق النتيجة النهائية التي ننشدها”، معربًا عن شكره لوزراء رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) خلال اجتماع في سنغافورة على “جهودهم لتطبيق العقوبات بصرامة على كوريا الشمالية”.

والشهر الماضي، كشف الوزير أمام لجنة تابعة لمجلس الشيوخ، أن كوريا الشمالية تواصل إنتاج وقود من أجل القنابل النووية، برغم تعهدها.

ويوم الإثنين الماضي، قالت صحيفة “واشنطن بوست”، إن بيونغ يانغ تصنع فيما يبدو صاروخًا أو اثنين جديدين من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات التي تعمل بالوقود السائل في منشأة أبحاث، وذلك نقلًا عن مسؤولين مطلعين على تقارير مخابراتية.