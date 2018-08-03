جاويش أوغلو يجتمع مع بومبيو في سنغافورة

بدأ صباح اليوم الجمعة، اللقاء الثنائي الذي كان مخططًا له بين وزير خارجية تركيا مولود جاويش أوغلو، ونظيره الأمريكي مايك بومبيو.

وجاء اللقاء على هامش الاجتماع الـ51 لوزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) المنعقد بسنغافورة من 1 إلى 4 أغسطس/آب الجاري.

وقالت مصادر دبلوماسية تركية، إن اللقاء بين الوزيرين، سبقته خلال الـ 15 يومًا الأخيرة، 4 اتصالات هاتفية بين جاويش أوغلو وبومبيو، كان آخرها الأربعاء الماضي بناء على طلب الجانب الأمريكي. وفقًا لوكالة الأناضول.

وتطرقت المباحثات الهاتفية إلى قضايا متعددة، في مقدمتها التطورات في سوريا، وتسليم مقاتلات “أف-35” إلى تركيا، وقضية القس الأمريكي أندرو برانسون، الذي يُحاكم بتركيا في قضايا تجسس وإرهاب.

كما صرح وزير الخارجية التركي بأنه بحث مع نظيره الأمريكي الخطوات التي يمكن اتخاذها في إدلب ومنبج بسوريا.

وقال أيضا الوزير التركي عقب اجتماعه الذي وصفه بأنه “بناء” مع بومبيو إن البلدين اتفقا على العمل عن كثب لحل القضايا العالقة بينهما.