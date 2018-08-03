تركيا.. أوامر باعتقال 27 ضابطًا من مشاة البحرية لصلتهم بغولن

أصدر الادعاء العام الجمهوري التركي، مساء الخميس، أوامره باعتقال 27 ضابطًا من كبار الرتب العسكرية في مشاة البحرية، وذلك لصلاتهم بحركة الداعية الديني فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بالوقوف وراء الانقلاب الفاشل قبل عامين.

ووفقًا لشبكة “أن تي في” الإخبارية الخاصة، نفذت الشرطة يوم الخميس مداهمات في 8 مدن عبر البلاد، مضيفة أن 5 من الضباط الذين تمت ملاحقتهم يخدمون حاليًا في البحرية التركية.

وقال مكتب الادعاء في أنقرة، إن الضباط اتهموا بالتواصل مع أعضاء حركة غولن، الذي يعيش في المنفى بولاية بنسلفانيا الأمريكية.

وعلى مدار العامين الماضيين، جرى اعتقال أكثر من 77 ألف شخص لصلاتهم المزعومة بغولن ، وتم عزل أكثر من 110 آلاف موظف مدني، بينهم رجال شرطة وأكاديميون وممثلو ادعاء وقضاة، إلى جانب الحكم بالسجن مدى الحياة بحق أكثر من 1500 شخص بينهم جنود وصحفيون.

وفي سياق ملاحقة من تصفهم الحكومة التركية بالإرهابيين من اتباع غولن، خارج البلاد، سلّمت سلطات ساحل العاج 4 مدارس كانت تابعة لغولن، إلى وقف “معارف” التابع لوزارة التربية التركية.

وقال رئيس الوقف، بيرول أك جون، إنه “وقفه تسلم مدارس شفق المكونة من 4 مدارس في أبيدجان، وتضم 300 طالب”.

وزعم أن “المناخ السياسي الدولي تغير لصالح بلده عقب الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي جرت في الـ24 من يونيو الماضي”، متوقعًا أن “تشهد عمليات تسليم مدارس غولن إلى وقف معارف التركي، ازديادًا خاصة في القارة الأفريقية، خلال المرحلة المقبلة”.

وأنشأت حكومة العدالة والتنمية عقب محاولة الانقلاب، مؤسسة وقف “معارف”، كي تتولى إدارة المدارس في الخارج التي كانت مرتبطة بغولن، وفي نفس الوقت إنشاء مدارس ومراكز تعليمية لتكون بديلًا عن تلك المنظمة.