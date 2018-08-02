وزير إيراني: على ترامب العودة للاتفاق النووي والاعتذار قبل المفاوضات

وضع وزير الداخلية الإيراني عبدالرضا رحماني فضلي، شرطًا للاستجابة لدعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للحوار مع المسؤولين الإيرانيين.

وقال فضلي، خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية في حكومة الرئيس حسن روحاني بمحافظة أذربايجان الغربية، مساء الخميس، إن “شرط إيران للتفاوض مع الولايات المتحدة هو العودة للاتفاق النووي وتقديم اعتذار للإيرانيين”.

وأضاف أن إيران “لا تثق في الولايات المتحدة ولا تتحدث مع الإنسان الكاذب، لكن شرطنا للتفاوض هو عودة أمريكا إلى الاتفاق النووي واعتذارها للإيرانيين، وهذا أهم شرط أساسي للمفاوضات مع الولايات المتحدة”.

وأعلن ترامب في 8 أيار/ مايو الماضي، الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران، متعهدًا بإعادة فرض عقوبات صارمة ضد طهران.

لكن في خطوة مفاجئة، دعا ترامب، الإثنين الماضي، خلال مؤتمر صحفي جمعه برئيس الوزراء الإيطالي، إيران إلى “الحوار دون شروط مسبقة”.

وتباينت مواقف المسؤولين الإيرانيين من هذه الدعوة بين مؤيد ومعارض، فيما ينتظر الجميع موقف المرشد علي خامنئي أعلى سلطة في البلاد.