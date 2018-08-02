قبيل فرض العقوبات الأمريكية الجديدة.. إيران تجري مناورات بحرية في الخليج

قبل أيام على فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة ضد طهران، بدأت إيران، اليوم الخميس، إجراء مناورات بحرية عسكرية في الخليج العربي.

وقال مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية: إن عشرات من القوارب كانت تجري تدريبات في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس، وفق فرانس برس.

وأضاف المسؤول الأمريكي، الذي لم يكشف عن هويته، أن معظم السفن المشاركة في التدريبات هي قوارب هجومية صغيرة، لكن لم يحدث أي احتكاك مع السفن الأمريكية في المنطقة.

بدوره، قال الناطق باسم المنطقة المركزية العسكرية الأمريكية، الكابتن بيل أوربان: إن الولايات المتحدة “على دراية بازدياد” العمليات البحرية الإيرانية في الخليج ومضيق هرمز وخليج عمان.

وأوضح في بيان: “نحن نراقب ذلك عن كثب، وسنستمر بالعمل مع شركائنا لضمان حرية الملاحة وحرية تدفق البضائع في الممرات المائية الدولية”.