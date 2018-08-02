وسط مشاركة نسائية ملحوظة.. اتساع رقعة الاحتجاجات في إيران (فيديو وصور)

توسعت رقعة الاحتجاجات المناهضة للنظام والحكومة الإيرانية، اليوم الخميس، حيث شملت كلًا من مدنية نجف آباد، ومحافظة البزر، ومحافظة آراك، ومدينة كوهردشت، فضلًا عن استمرار الاحتجاجات في طهران وشيراز وأصفهان.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية أن “مدينة نجف آباد بمحافظة أصفهان وسط إيران، شهدت مشاركة واسعة للنساء الإيرانيات”، اللاتي رددن شعارات مناهضة للنظام الإيراني “بسبب هدره الأموال الطائلة على نظام بشار الأسد منذُ عدة سنوات فيما يعاني شباب إيران من البطالة”.

وبحسب مقطع فيديو نشرته قناة “صوت الشعب” عبر موقع التواصل الاجتماعي “تلغرام”، رفعت المحتجات شعار خلال المسيرة “أشبعتوا سوريا الأسد فيما تركتم شبابنا”.

وتجمع المئات من الإيرانيين الغاضبين على النظام في محافظة البرز، شمال إيران، ومحافظة آراك وسط البلاد، ومدينة كوهردشت غربي العاصمة طهران، مطالبين برحيل النظام الذي فشل في تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للبلاد.

وفي مدينة شيراز، جنوب البلاد، انتشرت قوات أمنية بشكل كبير لمواجهة الاحتجاجات، فيما أظهر مقطع فيديو قوات أمنية وعناصر من الحرس الثوري وهم يستقلون دراجات نارية في عدد من الأزقة والشوارع لتعقب المتظاهرين ومنع تجمعهم.