روسيا تبدي استعدادها لزيادة التعاون مع “آسيان” لمحاربة الإرهاب

أكد سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي، اليوم الخميس، أن بلاده مستعدة لزيادة التعاون مع منظمة دول “آسيان” في محاربة الإرهاب.

وأوضح الوزير الروسي خلال اجتماع وزراء خارجية روسيا – آسيان، أن موسكو “تعتبر دول آسيان والمنظمة عمومًا، مشاركة لنا في الرأي بالمحافل الدولية، وبالتالي نرحب بتطوير العلاقات مع آسيان في جميع الاتجاهات، بما في ذلك القضايا التي تتعلق بالتصدي للتحديات والتهديدات الجديدة، وقبل كل شيء، أعني الإرهاب والإرهابيين الأجانب من المسلحين”.

وأشار إلى أن “أجندة الموضوعات التجارية والاقتصادية لـ روسيا – آسيان، تتمثل في وضع مبادرات ومشاريع في مجالات الطاقة، والزراعة، والصحة، والأعمال التجارية الصغيرة والمتوسطة الحجم، والبيئة”.

وكشف لافرورف، عن وجود نية لعقد اجتماع لوزراء اقتصاد آسيان نهاية آب/أغسطس الجاري، مضيفًا “نتطلع لاستقبال الضيوف من دول آسيان بالمنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك مطلع أيلول/سبتمبر المقبل”.