نتنياهو يلغي زيارته إلى كولومبيا بسبب الأوضاع في غزة

ألغى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، رحلة مقرَّرة له إلى كولومبيا الأسبوع المقبل، بسبب الأحداث المحيطة بقطاع غزة، وذلك بحسب مسؤول إسرائيلي.

وكان من المفترض أن يزور نتنياهو كولومبيا في الفترة من السادس حتى التاسع من أغسطس/ آب الجاري.

واشتدت التوترات في الشهور الأخيرة على الحدود بين إسرائيل وغزة التي تسيطر عليها حركة حماس، وتزايدت الضغوط على نتنياهو بسبب “قانون القومية” المصادق عليه أخيرًا من قبل الكنيست، والذي يعرّف إسرائيل بأنها دولة يهودية؛ ما أثار احتجاجات بين الأقلية العربية والمعارضة الإسرائيلية.

وأعلنت إسرائيل أمس الأربعاء، أنها ستوقف شحنات الوَقود والغاز إلى قطاع غزة، ردًا على إطلاق النشطاء البالونات الحارقة التي أحرقت حقولًا للمستوطنين، بعد أن منعت دخول البضائع التجارية غير الأساسية إلى القطاع.

وقال وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان اليوم الخميس، إن هذه الخطوة جاءت ردًا على استمرار العنف عبر الحدود رغم تأكيدات من مصر، التي تحاول التوسط في هدنة، بإنهائها.

ويعاني الفلسطينيون في قطاع غزة من انقطاع الكهرباء 18 ساعة يوميًا بسبب نقص الوَقود.

وخفت حدة الاحتجاجات الحدودية التي تخرج كل يوم جمعة منذ الـ 30 من مارس/ آذار، وقتل فيها ما لا يقل عن 155 فلسطينيًا، بينما قتل جندي إسرائيلي برصاص قناص في غزة.

لكن المنظّمين تعهدوا بالاستمرار حتى ترفع إسرائيل الحصار المفروض على القطاع منذ 10 سنوات.