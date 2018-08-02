بعد وصولها للأحواز.. دعوات لتوسيع الاحتجاجات في المدن الإيرانية (فيديو وصور)

اندلعت مظاهرات واحتجاجات واسعة، في مدينة الأحواز عاصمة إقليم خوزستان جنوب إيران، تنديدًا بسياسة النظام الاقتصادية، التي أدت إلى تفاقم الأزمات وتزايد قضايا الفساد بين كبار المسؤولين، مما انعكس أثره بشكل مباشر على المواطنين.

وذكرت قناة “صوت الشعب” بأن المتظاهرين رفعوا شعارات تطالب برحيل النظام الإيراني، باعتباره العدو الحقيقي، وليس أمريكا كما تروج لذلك وسائل الإعلام الرسمية.

وفي سياق متصل، دعا “حشمت الله طبر زدي” زعيم الجبهة الديمقراطية المعارضة، الإيرانيين إلى مواصلة الاحتجاجات حتى تحقيق مطالبهم العادلة.

وقال حشمت الله طبر زدي، المعتقل في سجون النظام الإيراني في بيان نشرته مواقع إخبارية معارضة، “أحيي جميع المتظاهرين لاسيما الذين يتظاهرون في محافظة أصفهان والعديد من المدن الأخرى ضد التضخم والبطالة”.

ووجه المعارض الإيراني التحية لمن أسماهم “الشجعان” الذين يتظاهرون ضد النظام، مبينًا بأن “المسيرات الليلية التي شهدتها مدن كرج غرب طهران واصفهان وشيراز وغيرها يجب أن تتزايد وتكون أكثر قوة”.

ومن جهة أخرى، دعت لجان لتنسيق الاحتجاجات في إيران، إلى تنظيم تظاهرات في الساعة التاسعة من مساء اليوم، في مناطق كرمنشاه وساري والأحواز وطهران ومشهد وشيراز واصفهان وكرج ومناطق مختلفة.

وتأتي هذه الاحتجاجات في وقت فشلت فيه الحكومة الإيرانية في إيجاد حلول للأزمة الاقتصادية المتفاقمة، ووقف عملية انهيار العملة المحلية أمام العملات الأجنبية.