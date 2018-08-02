تقرير استخباري إسرائيلي: التصعيد الحالي يمهد لقمة أمريكية- إيرانية

قال موقع استخباري إسرائيلي، إن التوتر المتصاعد بين إيران والولايات المتحدة سيمهّد الطريق لقمة بين الجانبين مثلما حصل مع كوريا الشمالية.

ونشر موقع “ديبكا” الاستخباراتي تقريرًا، اليوم الخميس، أشار إلى تحضيرات البحرية الإيرانية لتنفيذ مناورات عسكرية قرب مضيق هرمز الإستراتيجي استعدادًا لإغلاق المضيق وحرمان السوق العالمي من أكثر من 40% من إمدادات النفط.

ولفت التقرير لتصريح القيادة المركزية الأمريكية بشأن التعزيزات البحرية الإيرانية في المضيق، وقال إنه “شكل إهانة لطهران لذكره الخليج العربي وليس الفارسي.”

وأشار -أيضًا- إلى تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي مساء أمس، والتي حذّر فيها طهران من أنها ستواجه تحالفًا دوليًا في حال تنفيذ تهديدها بإغلاق مضيق هرمز، إذا توقفت الصادرات النفطية الإيرانية نتيجة العقوبات الاقتصادية الأمريكية.

وقال التقرير:”قبيل تطبيق الولايات المتحدة لعقوبات جديدة على إيران، بدأ الحرس الثوري بتعزيز قواته عند مضيق هرمز استعدادًا لمناورات تم التحضير لها في غضون 48 ساعة فقط، وهذا يعني أن إيران قادرة -في حال أرادت- على إغلاق المضيق”.

وأضاف “تفيد مصادرنا بأن الوضع الحالي يمهد لقمة أمريكية- إيرانية محتملة، وهو يشابه الوضع قبيل قمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، التي سبقت بتصعيد خطير وتهديدات بالحرب في الوقت الذي كانت تجري فيه التحضيرات الهادئة لعقد القمة بين الرئيسين”.