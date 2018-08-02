بسبب أزمة الروهينغا.. تعتيم صورة زعيمة ميانمار بمتحف كندي

قرر المتحف الكندي لحقوق الإنسان، تعتيم صورة زعيمة ميانمار أونغ سان سو تشي، بمعرض صور المدافعين عن حقوق الإنسان، على خلفية الأزمة الإنسانية التي تتعرض لها أقلية الروهينغا المسلمة.

وقالت المتحدثة باسم المتحف، أنجيلا كاسي، إنّ “تعتيم صورة سو تشي وإشعار الزائرين بمأساة الروهينغا سيساعد الناس على معرفة ممارساتها وفشلها في إدانة الاضطهاد”.

وأضافت: “نعرف أنه من المؤلم أن يرى أفراد أقلية الروهينغا وجهها في هذا المعرض”.

وجاء قرار المتحف، الذي يتخذ من مقاطعة مانيتوبا مقرًا له، ردًا على فشل “سو تشي” في انتقاد الاضطهاد الذي تتعرض له أقلية الروهينغا على يد الجيش الميانماري، والأغلبية البوذية في البلاد، واستجابة لعدد من المطالبات التي تدعو إلى فرض رقابة على زعيمة ميانمار.

وحازت “سوتشي” على جائزة نوبل للسلام عام 1991، لـ”وقوفها ضد الأحكام العسكرية، وكفاحها السلمي من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في ميانمار”. غير أنها في عام 2017، رفضت رغم وجود أدلة دامغة، الاعتراف بما تواجهه أقلية الروهينغا المسلمة من تطهير عرقي، عبر تعرض أفرادها للإغتصاب والقتل وحرق القرى.

وفي الـ25 من آب/أغسطس 2017، أطلق جيش ميانمار وميليشيات بوذية متطرفة موجة قمع ضد أقلية الروهينغا المسلمة، في إقليم أراكان (راخين)، غربي البلاد.

ووصفت الأمم المتحدة الحملة بأنها “تطهير عرقي”، وأسفرت عن فرار أكثر من 750 ألف روهينغي، 60 % منهم أطفال، إضافة إلى مقتل ما لا يقل عن 9 آلاف آخرين.