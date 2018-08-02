مسؤولون أمريكيون: إيران تعد لـ”مناورات كبرى” في مياه الخليج

أعرب مسؤولون أمريكون، الأربعاء، عن اعتقاد الولايات المتحدة أن إيران تعد لـ”مناورات كبرى” في مياه الخليج خلال الأيام المقبلة.

وإذا صدقت التوقعات الأمريكية، فإن إيران تقدم بذلك موعد تدريبات سنوية على ما يبدو وسط تصاعد التوتر مع واشنطن.

وتشعر إيران بالغضب من قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي وإعادة فرض عقوبات على طهران.

وحذر مسؤولون إيرانيون كبار من أن طهران “لن ترضخ بسهولة لحملة أمريكية جديدة لحظر صادرات النفط الإيرانية”.

وأكدت القيادة المركزية الأمريكية أنها رصدت زيادة في الأنشطة الإيرانية بما في ذلك في مضيق هرمز الإستراتيجي لشحنات النفط الذي هدد الحرس الثوري الإيراني بإغلاقه.

وقال الكابتن بيل إيربان المتحدث باسم القيادة المركزية التي تشرف على القوات الأمريكية في الشرق الأوسط: “نحن على علم بالزيادة في العمليات البحرية في الخليج العربي ومضيق هرمز وخليج عمان”.

وأضاف: “نتابع الوضع عن كثب وسنواصل العمل مع شركائنا لضمان حرية الملاحة وتدفق التجارة في الممرات المائية الدولية”.

وقال مسؤولون أمريكيون إن “الحرس الثوري الإيراني يجهز على ما يبدو أكثر من 100 سفينة للتدريبات، وربما يشارك مئات من أفراد القوات البرية”.

وأضافوا أن “المناورات ربما تبدأ في الساعات الـ48 المقبلة لكن ليس واضحًا متى سيكون ذلك تحديدًا”.

واعتبر المسؤولون أن “توقيت المناورات يهدف على ما يبدو إلى توصيل رسالة إلى واشنطن” التي تكثف الضغوط الاقتصادية والدبلوماسية على طهران، لكنها حتى الآن لم تصل إلى حد الاستعانة بالجيش الأمريكي للتصدي لإيران.