تركيا تصف العقوبات الأمريكية بـ”العدائية” وتتوعد بالرد

أعلنت الحكومة التركية يوم الأربعاء أنها سترد بالمثل ودون تأخير على قرار العقوبات الصادر عن وزارة الخزانة الأمريكية بحق وزيرين تركيين والذي وصفته بـ”العدائي”.

وقالت الخارجية التركية في بيان صادر عنها إنها تحتج بشدة على الموقف الأمريكي الذي لا يخدم أي هدف، داعية الإدارة الأمريكية إلى التراجع عن هذا “القرار الخاطئ”، على حد تعبيرها.

وأضافت: “لا شك بأن هذا القرار الذي يعتبر تدخلًا في نظامنا القضائي وبشكل ينم عن قلة احترام، ينتهك جوهر علاقاتنا مع الولايات المتحدة، وسيلحق ضررًا كبيرًا بالجهود البناءة المتواصلة حيال إيجاد حل للمشاكل بين كلا البلدين”.

بدوره، توعد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، بأن “سعي الولايات المتحدة الأمريكية فرض عقوبات على وزيرينا لن يبقى دون رد”. وقال أوغلو في تغريدة على “تويتر” إن “مشاكلنا الثنائية لن تحل طالما لم تدرك الإدارة الأمريكية أنها لن تحقق مطالبها غير القانونية هذه عبر العقوبات”.

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، أعلنت أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على وزيري العدل عبدالحميد غُل، والداخلية سليمان صويلو، متذرعة بعدم الإفراج عن القس الأمريكي أندرو برانسون الذي تتواصل محاكمته في تركيا.

وذكرت أنه سيتم تجميد الأصول المالية المحتمل وجودها في الولايات المتحدة التابعة للوزيرين المذكورين.

بدورها، أشارت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان لها، أنها أدرجت غُل وصويلو على قائمة العقوبات “بسبب إدارتهما مؤسستين لعبتا دورًا في حبس برانسون”.