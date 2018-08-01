تزامنًا مع مناورات عسكرية بقيادة أمريكية.. رئيس جورجيا يصف روسيا بدولة احتلال

انتقد رئيس جورجيا الأربعاء بشدة روسيا واصفًا إياها أنها” تحتل بشكل غير قانوني جزءًا من بلاده “.

وقال جيورجي مارجفيلاشفيلي خلال مراسم إطلاق تدريبات عسكرية مشتركة تمتد لأسبوعين مع الولايات المتحدة، وعدد من الأعضاء الآخرين في حلف شمال الأطلسي” الناتو”:”تقفون اليوم على أرض بلد تحتل جارتنا روسيا 20 في المئة من أراضيه بصورة غير قانونية”.

ويشارك في المناورات العسكرية التي انطلقت اليوم 1300 جندي من جورجيا، و1170 جنديًا من الولايات المتحدة، ومئات آخرون من ثمانية دول أعضاء في حلف “الناتو”، إضافة إلى جنود من أوكرانيا، وأرمينيا، وأذربيجان، وهي دول ليست أعضاء في الحلف .

وكانت الولايات المتحدة أرسلت سرية عسكرية ميكانيكية تضم 12 مركبة قتالية للمشاة، وخمس دبابات (إم1إيه2 أبرامز)، وتسع طائرات بلاك هوك وأباتشي، وهذه هي المرة الرابعة التي تقام فيها هذه التدريبات في جورجيا تحت اسم “الشريك النبيل”.

وتأتي هذه المناورات قبل أيام من الذكرى العاشرة لحرب جورجيا مع روسيا التي وقعت في أغسطس/ آب العام 2008 بشأن منطقة أوسيتيا الجنوبية التي انفصلت عن جورجيا، حيث ما زالت موسكو تنشر قوات هناك، وتدعم منطقة انفصالية أخرى هي أبخازيا بعدما اعترفت روسيا بالمنطقتين كدولتين مستقلتين.