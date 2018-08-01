الكونغرس الأمريكي يقر مشروع قانون “السياسة الدفاعية”

أقر مجلس الشيوخ الأمريكي الأربعاء مشروع قانون السياسة الدفاعية الذي يتضمن إنفاقًا بقيمة 716 مليار دولار.

وقد حصل مشروع القانون على تأييد 79 عضوًا مقابل رفض عشرة من أعضاء المجلس المئة.

وأيد الكونغرس بذلك مطالب تبناها الرئيس دونالد ترامب مؤخرًا بزيادة الجيش حجمًا وقوة.

وبذلك تجنب المجلس معركة وسجالًا مع البيت الأبيض بشأن الحصول على التكنولوجيا من شركات صينية كبرى.

وكان مجلس النواب أقر مشروع القانون الأسبوع الماضي، ما يعني أن القانون سيحال الآن إلى البيت الأبيض ليوقع عليه ترامب ويصبح بذلك قانونًا ساريًا.