“ارحل يا خامنئي”.. مطلب الإيرانيين في التظاهرات الليلية بطهران

طالب محتجون إيرانيون المرشد الأعلى علي خامنئي بالرحيل، في تجدد للمظاهرات المناوئة للنظام والتي ارتفعت وتيرتها على خلفية تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية في البلاد.

وهذه هي الليلة الثانية التي تشهد فيها مناطق بطهران احتجاجات ضد النظام، حيث نشرت مواقع إخبارية داعمة للاحتجاجات، مقاطع فيديو، تظهر المئات من المتظاهرين في حي طهران بارس الذي يعد من أكبر الأحياء في منطقة طهران الكبرى، وهم يرددون شعارات مناهضة لخامنئي ويدعونه للرحيل.

وذكرت قناة “صوت الشعب” التي تبث عبر “التلغرام” ، أن “حشدًا كبيرًا من أهالي مدينة “كرج” الواقعة غرب العاصمة طهران، خرجوا في مسيرة احتجاجات رفعوا فيها شعارات منها “الموت لخامنئي، الموت للديكتاتور”.

كما رددوا أيضًا “أموالنا أين ذهبت، لخدمة الباسيج”، في إشارة إلى قوات التعبئة الشعبية التابعة للحرس الثوري والتي يستخدمها النظام أداة لقمع معارضيه.

وتعاني إيران من أزمة اقتصادية خانقة منذ أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحابه من الاتفاق النووي في الثامن من مايو/أيار الماضي متعهدًا بإعادة فرض عقوبات صارمة على طهران تبدأ الحزمة الأولى منها في الرابع من أغسطس/آب الجاري.