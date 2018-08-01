للمرة الأولى منذ 7 أعوام.. مفاوضات مباشرة بين مدريد وكتالونيا

عقد وفد من الحكومة الإسبانية، اليوم الأربعاء، اجتماعًا مع وفد من الحكومة الإقليمية الانفصالية في كتالونيا للمرة الأولى منذ 7 أعوام.

والاجتماع الذي عُقد في مقر الحكومة الإقليمية في برشلونة، جاء ضمن لجنة ثنائية لم تلتئم منذ 2011، وأظهر أن مواقف الجانبين لا تزال متباعدة.

وكان رئيس الوزراء الإسباني الجديد، بيدرو سانشيز، ورئيس الإقليم كيم تورا، أعلنا إحياء هذه اللجنة في العاشر من تموز/يوليو الفائت في مدريد.

وكان من المقرر أن يتناول هذا الاجتماع قضايا التمويل والاستثمار في البنى التحتية، بيد أن وفد كتالونيا أعلن رغبته في التطرق إلى مسائل سياسية، أبرزها السماح بإجراء استفتاء لتقرير المصير، والإفراج عن المسؤولين الكتالونيين الموقوفين احتياطيًا في انتظار محاكمتهم لدورهم في محاولة انفصال الإقليم في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وحكومة الاشتراكي سانشيز، تعتبر أنّ الدستور لا يجيز إجراء هذا الاستفتاء، وترفض أيضًا التدخل في آلية عمل القضاء، لكنها تأمل بالتوصل إلى اتفاق جديد حول العلاقات بين كتالونيا والحكومة المركزية على أن يتم إخضاعها لاستفتاء.

من جهتها، صرحت وزيرة السياسة الإقليمية الإسبانية، ميريتكسيل باتيت، التي تترأس وفد مدريد أنه “ليس المطلوب مواجهتنا بل التوصل إلى تفاهم واسع يمثل ثمانين إلى 100% من إرادة المجتمع”.

وكان سانشيز وعد مع تسلمه الحكم بداية حزيران/يونيو، بتطبيع العلاقات مع الانفصاليين الذين كانوا أعلنوا قيام “جمهورية كتالونيا” في 27 تشرين الأول/أكتوبر الفائت.