أمريكا تفرض عقوبات على وزيرين في الحكومة التركية

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قالت سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض إن الوزيرين لعبا دورا رئيسيا في اعتقاله في 2016 ثم احتجازه.