منذ 60 يومًا.. تحذيرات من وفاة أسير فلسطيني مضرب عن الطعام

حذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين من خطورة الوضع الصحي للأسير حسن شوكة، والذي يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ60 على التوالي احتجاجًا على اعتقاله الإداري التعسفي من قبل الاحتلال.

وقال رئيس الهيئة، عيسى قراقع، إنّ الأسير شوكة يعاني من فقدان للوعي ولا يستطيع الحركة، بالإضافة إلى آلام شديدة في جميع أنحاء الجسم بعد إضرابه عن الطعام شهرين متتاليين”.

وأكد قراقع لـ “إرم نيوز”، أنّ “استمرار الإضراب عن الطعام يشكل خطورة شديدة على حياة الأسير وقد يتعرض للوفاة في أيّ لحظة”.

وأضاف أنّ “المحكمة الإسرائيلية تتنصل من قراراتها بحق الأسرى داخل سجون الاحتلال، فبعد أن شاهدت الوضع الصحي الخطير للأسير شوكة قامت بتجميد الاعتقال الإداري، ولكنها بالتأكيد ستعيد الحكم بعد تماثله للشفاء. هذه سياسة متعمدة باتت إسرائيل تتخذها بحق الأسرى”.

والأسير حسن شوكة اعتقلته قوات الاحتلال للمرة الثانية في أيلول/ سبتمبر الماضي، وذلك بعد شهر من خروجه من السجن.

وشرع الأسير بإضراب مفتوح عن الطعام بتاريخ تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بعد أنّ حولته سلطات الاحتلال للاعتقال الإداري التعسفي بدون أن يوجه له أي اتهام.

واستمر إضرابه المفتوح عن الطعام 35 يومًا، وعلقه بعد شهر، إثر استجابة سلطات الاحتلال لمطلبه بإلغاء الاعتقال الإداري الصادر بحقه وتوجيه لائحة اتهام له.

وأصدرت محكمة عوفر حكمًا بحقه بالسجن لمدة ستة أشهر على التهمة الموجهة له في لائحة الاتهام، وكان من المقرر أن يفرج عنه بتاريخ 03/06/2018، إلا أن سلطات الاحتلال نكلت بالاتفاق السابق وعادت لتحويله للاعتقال الإداري التعسفي، وأعلن باليوم نفسه الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام.