بالفيديو ..الاحتجاجات تتواصل في إيران رغم الانتشار الأمني

تجددت الاحتجاجات في مناطق مختلفة من محافظة أصفهان وسط إيران، اليوم الأربعاء، وسط انتشار أمني كبير، بحسب ما أظهرت مقاطع فيديو نشرتها قناة “صوت الشعب” الداعمة للاحتجاجات.

وذكرت القناة بحسب مصادر ميدانية أن “الاحتجاجات اندلعت صباح اليوم وتركزت في مدينتي شابور الجديدة، وشهر رضا بالإضافة إلى مناطق وقرى تابعة للمحافظة على خلفية تردّي الأوضاع الاقتصادية”.

ورفع المتظاهرون شعارات وهم يطالبون القوات الأمنية التي كانت ترافقهم بالتظاهرة، بضرورة الوقوف إلى جانب الشعب الذي يعاني مشاكل اقتصادية نتيجة موجة التضخم وغلاء الأسعار، يرافقها انهيار غير مسبوق تشهده العملة المحلية.

وحث المتظاهرون جميع أطياف الشعب الإيراني على المشاركة بالمسيرات الاحتجاجية، مردّدين شِعار “الغيور هو من يطالب بحقوقه”.

وفي سياق متصل، تحدث موقع “آمد نيوز” المعارض، عن انقطاع خدمة الإنترنت عبر الهواتف الخلوية في بعض المناطق التابعة لمحافظة أصفهان منذ فجر اليوم، تحسباً للاحتجاجات التي دعا لها ناشطون، أمس الثلاثاء.

وشهدت أصفهان -أمس- احتجاجات نظمها رجال الأعمال وسائقو الشاحنات احتجاجًا على موجة التضخم وارتفاع الأسعار وانتشار البطالة”.

وردد المتظاهرون شعاراتٍ مناهضة لنظام المرشد آية الله علي خامنئي، فيما رفعت شعارات مجَّدت نظام الشاه الراحل محمد رضا بهلوي، كما هتفوا “الموت للغلاء، الموت للبطالة، الموت لعديم الغيرة، والرحمة على الشاه، والموت للدكتاتور”، وفقاً لمقاطع فيديو نشرت على شبكة الإنترنت.