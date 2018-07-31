مظاهرات في طهران تلوّح بحمل السلاح ضد النظام الإيراني (فيديو)

خرجت مظاهرة احتجاجية حاشدة في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، في مدينة كرج الواقعة غربي العاصمة طهران، هتف فيها المتظاهرون بشعارات ضد النظام وكبار المسوؤلين بينهم المرشد علي خامنئي.

وأظهر مقطع فيديو نشرته قناة “صوت الشعب” الداعمة للاحتجاجات، المتظاهرين وهو يجوبون الشوارع العامة لمدينة كرج ويهتفون “الموت للدكتاتور” في إشارة للمرشد علي خامنئي.

كما حذر المتظاهرون النظام والقوات الأمنية من اليوم الذي يرفعون فيه السلاح ضد النظام، وقالوا “ويل لكم في اليوم الذي نرفع فيه السلاح”، كما قام محتجون في المدينة ذاتها بحرق الإطارات في الشوارع لمنع وصول القوات الأمنية.

وإلى مدينة شيراز عاصمة اقليم فارس جنوب إيران، انتشرت القوات الأمنية بشكل واسعة في المدينة لمنع أي احتجاجات دعا لها متظاهرون في وقت سابق أمس.

وتأتي هذه الاحتجاجات في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة يعاني منها الإيرانيون جراء السياسات الخاطئة التي يتبعها النظام فضلا عن اتهاجه سياسة قمعية ضد المحتجين وأحزاب المعارضة.

وانهارت العملة المحلية الإيرانية خلال الأيام الماضية بشكل غير مسبوق الأمر الذي أثر على الوضع المعيشي للمواطنين مع تزايد في معدلات البطالة وحالات الفقر.