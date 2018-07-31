إيران تنفي زيارة وزير الخارجية العُماني طهران الجمعة المقبل

نفت وزارة الخارجية الإيرانية، على لسان المتحدث باسمها بهرام قاسمي، وجود زيارة مرتقبة لوزير الخارجية العُماني يوسف بن علوي إلى طهران يوم الجمعة المقبل.

وجاء النفي الإيراني بعد تقارير تناقلتها وسائل إعلام رسمية بشأن وساطة تقوم بها مسقط بين طهران وواشنطن.

وقال قاسمي، في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء:”إن خبر زيارة وزير الخارجية العُماني لطهران يوم الجمعة هو تكهنات إعلامية”، وفقًا لما أوردته وكالة أنباء “تسنيم”.

وأوضح أنه “خلال الأيام الأخيرة، أفادت بعض وسائل الإعلام عن رحلة وزير الخارجية العُماني يوسف بن علوي إلى طهران يوم الجمعة المقبل”.

وأكد قاسمي أنه “لم يتم الاتصال من خلال القنوات الرسمية والدبلوماسية من أجل هذه الزيارة، والقيام بالتنسيقات الضرورية لهذه الرحلة”، مشيرًا إلى أن “هذه الأخبار خاطئة، وليس لها أساس حقيقي”.

ووصف المسؤول الإيراني العلاقات بين مسقط وبلاده بـ”الودية”، مضيفًا أن “زيارات المسؤولين في البلدين شائعة، ويتم تنفيذها بشكل دوري ومستمر، وعلى مراحل مختلفة، ويتم دائمًا نشر أخبار هذه الرحلات، وإبلاغ الجميع بها”.

وكانت وكالة أنباء “تابناك” الإيرانية التي يمولها سكرتير مجلس تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي، القائد السابق للحرس الثوري، نشرت أخبارًا عن زيارة سيقوم بها وزير الخارجية العُماني يوسف بن علوي إلى طهران يوم الجمعة المقبل، بعد زيارة قام بها إلى الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي.